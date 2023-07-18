ABD ordusu milyonlarca e-postayı yanlışlıkla Rusya’nın müttefikine yolladı. Akılalmaz hata

ABD ordusu personeline ait milyonlarca hassas bilgi içeren e-posta yazışması yanlışlıkla Rusya’nın müttefiki Mali’ye gönderildi. Hata ABD ordusuna ait “.mil” alan adının Mali’nin alan adı olan “.ml” ile karıştırılması üzerine yaşandı.

ABD ordusu milyonlarca e-postayı yanlışlıkla Rusya’nın müttefikine yolladı. Akılalmaz hata

Finansal Times’ta (FT) yer alan habere göre söz konusu e-postalar diplomatik belgeler, vergi kayıtları, şifreler ve üst düzey askeri yetkililerin seyahat programları gibi hassas bilgileri içeriyor.

Konuyla ilgili AA’nın sorusunu yazılı yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tim Gorman, Savunma Bakanlığının bu problemin “farkında olduğunu” ve “Kontrollü Ulusal Güvenlik Bilgilerinin veya Kontrol Edilen Gizli Olmayan Bilgilerin yetkisiz ifşalarını” ciddiye aldıklarını belirtti.

Gorman, Savunma Bakanlığının, “.mil” alanından gelen e-postaların yanlış alanlara yönlendirilmesini önlemek için eğitim ve teknik kontroller uygulandığını kaydederek, söz konusu e-postaların alandan yanlış adreslere çıkışının engellenmeye çalışıldığını bildirdi.

Devlet işleri için kişisel e-posta hesaplarının kullanılmasını engelleyen teknik kontroller uygulamanın mümkün olmadığına da işaret eden Gorman, bu konuda Savunma Bakanlığının, personeline talimat ve eğitim sağlamaya devam ettiğini ifade etti.

"RİSKLERDEN DOLAYI ENDİŞELİYİM"

Mali ile yaptıkları sözleşme gereği “.ml” alan ismini yöneten Hollandalı internet girişimcisi Johannes Zuurbier, FT’ye, 2013’ten bu yana benzeri yanlış e-postalar almaya devam ettiğini, konuyu Mali’deki ABD Büyükelçiliği de dahil olmak üzere çeşitli düzeyde ABD’li yetkililere ilettiğini belirtti.

Zuurbier, sadece ocaktan bu yana yaklaşık 117 bin ABD ordusu personeline ait e-postanın kendisine yönlendirildiğine dikkati çekti ve bu konuda doğabilecek risklerden dolayı endişeli olduğunu ifade etti.

Öte yandan Mali, 2020’de askeri yönetimin iktidara gelmesinden beri Rusya’yla giderek daha da yakınlaşıyor.

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