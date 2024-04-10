ABD polisi gözünü kırpmadan siyahi gence 41 saniyede 96 kurşun sıktı

ABD'nin Chicago kentinde 4 polis, emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle 26 yaşındaki Dexter Reed’i çıkan çatışma sonucunda 96 kurşun sıkarak öldürüldü. Chicago Sivil Polis Sorumluluğu Dairesi (COPA), West Garfield Park bölgesinde, 21 Mart günü ölümle son bulan çatışmayla ilgili polise ait vücut kamerası görüntülerini paylaştı.

Söz konusu görüntülerde, 4 polis memurunun SUV tipi bir aracın etrafını sardığı ve Reed’e “kapıyı aç” diye bağırdığı görüldü. Daha sonra onlarca el silah sesi duyuldu.

COPA tarafından hazırlanan ön raporda, ilk ateş açan kişinin Reed olduğu ve polisin daha sonra Reed’e karşılık verdiği belirtildi fakat kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde bu iddianın net olmadığı görüldü.

Hastaneye kaldırılan Reed hayatını kaybederken, bir polis memurunun bileğinden yaralandığı iletildi.

41 SANİYEDE 96 KURŞUN

Polis çatışmalarını inceleme yetkisi bulunan kuruluş COPA tarafından,26 yaşındaki siyahi gence 41 saniyede 96 kurşun sıkan polis memurlarının, soruşturma bitene kadar görevden uzaklaştırmaları talep edildi.

ABD'li Senatör Dick Durbin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dexter Reed'in vurulduğu görüntülerdeki şiddeti, “şoke edici” olarak değerlendirdi.

Durbin, yaptığı paylaşımda, "Kolluk kuvvetlerimiz, topluma onur ve cesaretle hizmet eder ve birçok riskle karşı karşıyadır. Ancak uymaya yemin ettikleri yüksek standartları takip edemeyenlerin sorumlu tutulması gerekir. Kapsamlı bir soruşturmanın adil ve zamanında yürütüleceğini umuyorum." açıklamasında bulundu.

PROTESTOLAR BAŞLADI

Dexter’ın vurulduğu anlara daire görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte, Dexter için protesto gösterileri başladı. Chicago'da yoğunlaşan göstericiler, polisin uyguladığı şiddeti protesto etti.

Öldürülen Dexter'ın ailesi de gösterilere katıldı ve adalet çağrısı yaptı.