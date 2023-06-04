ABD polisi, otobanda başıboş dolaşan köpekleri vurdu

ABD'nin Idaho eyaletinde polis ekipleri, otobanda dolaşan iki köpeği, sürücüler için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle vurdu. Akılalmaz davranış, büyük bir tepkiyle karşılandı.

ABD polisi, otobanda başıboş dolaşan köpekleri vurdu

(AA) Hayvana yönelik şiddetin adresi bu defa ABD oldu. Polis ekipleri, otobanda dolaşan iki köpeği, sürücüler için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kurşuna dizdi.

Olay üzerine Heyburn polisinden yapılan basın açıklamasında, “otoyolda kontrolsüz başıboş dolaşan ve trafik güvenliği endişelerine neden olan" iki köpeğe ateş açıldığı belirtildi.

"KÖPEKLERDE KÜNYE YOKTU"

Heyburn’deki I-84 otobanı üzerinde hız sınırının 128 kilometre olduğu ve köpekler nedeniyle trafiğin aniden durmasının sürücüler için tehlike yaratacağı kaydedilirken, yapılan açıklamada, "Her iki köpek de birer kurşunla vurularak otobandan kenara çekildi. Köpeklerde künye yoktu." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde ise bazı sürücülerin polise tepki gösterdiği görüldü.

Cep telefonu ile otobanda seyrederken vurulan köpekleri kaydeden vatandaşlar polise öfkesini dile getirirken, bazı görgü tanıkları da köpeklerin hiç saldırgan olmadığı sadece yorgun ve susamış göründükleri şeklinde yorumda bulundu.

Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine olayla ilgili inceleme başlatılırken, köpekleri vuran polisin de soruşturma kapsamında idari izne ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.

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