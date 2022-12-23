23 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

ABD’den 10 kuruluşa yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya donanmasıyla bağlantılı olduğunu söylediği 10 Rus denizcilik kuruluşunun yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 09:01
Takip Et

ABD Rus donanması ile bağlantılı 10 kuruluşu yaptırım listesine aldı

ABD’den 10 kuruluşa yaptırım
+
Aa
-

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması dolayısıyla bu ülkenin savunma kuruluşlarına bedel ödetmek üzere donanma ile ilişkili kurumların hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, yaptırımlara konu 10 Rus kuruluşundan 6’sının savunma ve donanmaya ilişkin alanlarda faaliyet gösterdiği, 4’ünün denizcilik faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi.

Yayınlanan listede, Rus donanmasına 15 yıldır tedarik eden Rigel pil şirketi, donanmaya navigasyon, optik ve denizaltıların iletişim sitemlerini tedarik eden Elektropribor Bilimsel Araştırma Merkezi, gemi ve denizaltılara otomasyon kontrol sistemleri sağlayan Avora Bilimsel ve Üretim Birliği, tersane işlerinde bilgi sistemleri üzerine çalışma yapan Morinformasystem Agat şirketi, Rus gemi inşasında önemli rol oynayan Prometey Yapısal Malzeme Enstitüsü ve Denizcilik Mühendisliği Araştırma Merkezi'nin yaptırım kapsamına alındığı kaydedildi.

“EK AĞIR SONUÇLAR DAYATMAYA KARARLIYIZ”

Diğer taraftan, sivil denizcilik faaliyetlerinde rolü olan kuruluşlar ise Rus Bilimler Akademisi Okyanus Bilimleri Enstitüsü, Technopole, Obukhovskoye ile Deniz Köprü ve Navigasyon Şirketi olarak sıralandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü vicdansız savaş için Başkan Putin ve ona yardımcı olanlara ek ağır sonuçlar dayatmaya kararlıyız. Dünyaya çok ihtiyaç duyulan gıda ve tahıl sağlayanlar da dahil olmak üzere Ukrayna limanlarına yönelik Rus deniz operasyonlarının ardından, ABD bugün Rus donanma birimlerine yaptırımlar uyguluyor.” ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
1
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
2
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
3
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
4
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
5
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor
6
﻿Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor
﻿Pekmez, tereyağ ve karabiber üçlüsü adeta şifa iksiri. Karışım bakın hangi hastalıklara savaş açıyor
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
7
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
﻿Borsa güne düşüşle başladı
﻿Borsa güne düşüşle başladı
﻿Borsa güne düşüşle başladı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,07 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,07 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 82,07 dolar
﻿Akşener'den çıkarma: 4 haftada 8 şehre gidecek
﻿Akşener'den çıkarma: 4 haftada 8 şehre gidecek
﻿Akşener'den çıkarma: 4 haftada 8 şehre gidecek
﻿ Yunan-Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği düşünülen 448 tarihi eser ele geçirildi
﻿ Yunan-Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği düşünülen 448 tarihi eser ele geçirildi
﻿ Yunan-Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği düşünülen 448 tarihi eser ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.