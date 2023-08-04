ABD: Rusya, Kuzey Kore'den mühimmat artışı talebinde bulundu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun 26 Temmuz'daki Kuzey Kore ziyaretinde Pyongyang'ın Moskova'ya mühimmat satışını artırması için Kuzey Koreli yetkililerle konuştuğunu öne sürdü.

ABD: Rusya, Kuzey Kore'den mühimmat artışı talebinde bulundu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kirby, Şoygu'nun Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretle ilgili açıklamada bulundu.

Ziyareti sırasında Şoygu'nun Kuzey Koreli yetkililerle görüştüğünü belirten Kirby, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ülkesinin ihtiyaç duyduğu mühimmatın satışının artırılmasını talep ettiğini ileri sürdü.

Şoygu'nun iddia edilen görüşmesine ilişkin, "Putin'in, savaş makinesi yaptırım ve ihracat kontrollerinden etkilendiği için ne kadar çaresiz hale geldiğinin bir başka örneği" değerlendirmesinde bulunan Kirby, Rusya'nın Ukrayna'ya "boyun eğdirmek" amacıyla İran, Kuzey Kore ve Çin'in desteğini almaya çalıştığını savundu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, beraberindeki heyetle Kore Savaşı'nda çatışmayı sona erdiren Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında 26 Temmuz'da Kuzey Kore'ye gitmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 29 Temmuz'daki açıklamasında, Şoygu'nun Kuzey Kore'ye silah almak için gitmiş olabileceğini söylemişti.

Beyaz Saray, Mart 2023'te Rusya'nın Kuzey Kore ile silah karşılığı gıda anlaşması yapmak istediğini gösteren istihbarat topladığını öne sürmüştü.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Son Haberler
İş insanına gündüz vakti kanlı pusu! Burası Teksas değil İstanbul Güncel
İş insanına gündüz vakti kanlı pusu! Burası Teksas değil İstanbul
Günde 1 kaşığı sağlık kalkanı Sağlık
Günde 1 kaşığı sağlık kalkanı
İki otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı! Yangın riski var Teknoloji - Otomotiv
İki otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı! Yangın riski var
Kan şekeri ölçümünde yeni çözüm Sağlık
Kan şekeri ölçümünde yeni çözüm
Galatasaray'ın başı UEFA ile dertte. İki yıldızdan birinin takımdan gitmesi gerek Spor
Galatasaray'ın başı UEFA ile dertte. İki yıldızdan birinin takımdan gitmesi gerek
Bilim insanlarından müthiş keşif Sağlık
Bilim insanlarından müthiş keşif
Kuzey Kore, ABD’ye Tayvan tepkisi Dünya
Kuzey Kore, ABD’ye Tayvan tepkisi