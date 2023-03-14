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Şubat ayı ABD enflasyonu açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4, yıllık olarak ise yüzde 6 yükseldi. Böylece yıllık enflasyon Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 17:30
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ABD şubat ayı enflasyonu açıklandı

Şubat ayı ABD enflasyonu açıklandı
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Piyasa beklentisi benzer şekilde TÜFE'de aylık artışın yüzde 0.4, yıllık artışın ise yüzde 6 gelmesi yönündeydi.

Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 6.4, aylık enflasyon ise yüzde 0.5 olarak açıklanmıştı.

EN HIZLI AYLIK GERİLEME YAŞANDI

Şubat ayında aylık yükselişin yüzde 70'i barınma giderlerindeki artıştan kaynaklandı. Şubatta gıda fiyatları aylık olarak yüzde 0.4 artarken, enerji fiyatları yüzde 0.6 düştü.

Enerji fiyatlarındaki düşüşte doğalgaz fiyatının aylık olarak yüzde 8 gerilemesi etkili oldu. Bu, doğalgaz fiyatlarında son 16 yılda yaşanan en hızlı aylık gerileme olarak kayıtlara geçti.

Şubatta yıllık olarak ise enerji fiyatları yüzde 5.2, gıda fiyatları yüzde 9.5'lik yükseliş kaydetti.

2021'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yüzde 5.5 ile manşet enflasyona benzer şekilde Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Ancak çekirdek enflasyon şubatta aylık olarak yüzde 0.5 olarak açıklandı ve ocak ayındaki yüzde 0.4'lük seviyesine göre artış yaşadı.

DOLARDA YATAY SEYİR

Enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesiyle dolarda önemli bir hareket yaşanmadı. Euro/dolar 1.07'nin üzerindeki seyrini sürdürürken, dolar/TL de 18.97-18.98 aralığında hareket etmeye devam etti.

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