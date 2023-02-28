1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de TikTok'a yasak mı geliyor. Beyaz Saray sözcüsü açıkladı

ABD'de TikTok'a yasak mı geliyor. Beyaz Saray sözcüsü açıkladı

ABD Başkanı Biden'ın yönetimi, Çin menşeili sosyal medya uygulaması TikTok'un ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirterek, bu konuda atılabilecek adımları gözden geçirdiklerini ifade etti.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 23:29
Takip Et

Biden yönetimi TikTok'la ilgili yeni düzenlemeleri gözden geçiriyor

ABD'de TikTok'a yasak mı geliyor. Beyaz Saray sözcüsü açıkladı
+
Aa
-

(AA) - Çin'e ait video paylaşım uygulaması TikTok ile ilgili endişeleri olduğunu daha önce de net şekilde ifade ettiklerini dile getiren Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, Joe Biden yönetiminin, dijital teknolojiler ve Amerikalıların verilerini ulusal güvenlik riskleri oluşturacak şekilde kullanmaya çalışan Çin dahil bazı ülkelerin neden olduğu sorunlara odaklandığını kaydetti.

Dalton, bu kapsamda Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Yatırımlar Komitesinin (CFIUS) devam eden bir incelemesi olduğuna işaret ederek, ek ulusal güvenlik faktörlerini tanımlayan başkanlık yönergesini yürürlüğe koymak dahil yürütme organı yetkisi dahilinde atılabilecek adımları gözden geçirdiklerini aktardı.

Devlet kurumlarını kapsayan TikTok yasağının tüm Amerikalıları kapsayacak şekilde genişletip genişletilmeyeceğine ilişkin soruya ise yanıt vermeyen Dalton, veri güvenliğine ilişkin atılacak adımlarla ilgili Kongre ile birlikte çalışmayı planladıklarını söyledi.

DEVLET KURUMLARINDA TİKTOK YASAĞI

ABD'de bugün, devlet kurumlarına, resmi telefonlarda TikTok'un kullanımına yönelik yasağı uygulamak için 30 gün süre tanınmıştı.

Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok devlet kurumu, Kongrede aralık ayında yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı. ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti. Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas da dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

Avrupa Birliği (AB) yürütme organı AB Komisyonu da 23 Şubat'ta güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
2
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
3
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
4
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
5
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
6
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
﻿Flaş flaş! Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık Erdoğan’a başka çare bırakmadı!
7
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık Erdoğan’a başka çare bırakmadı!
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık Erdoğan’a başka çare bırakmadı!
﻿Kayseri'nin Fenerbahçe seyircisi kararı İspanyol basınında
﻿Kayseri'nin Fenerbahçe seyircisi kararı İspanyol basınında
﻿Kayseri'nin Fenerbahçe seyircisi kararı İspanyol basınında
﻿Katalonya kuraklığa karşı ‘istisnai durum’ ilan etti
﻿Katalonya kuraklığa karşı ‘istisnai durum’ ilan etti
﻿Katalonya kuraklığa karşı ‘istisnai durum’ ilan etti
﻿Manchester United'ın satış fiyatı açıklandı
﻿Manchester United'ın satış fiyatı açıklandı
﻿Manchester United'ın satış fiyatı açıklandı
﻿Messi'nin Katarlı Başkanı Al-Khelaifi'ye işkence ve adam kaçırma soruşturması
﻿Messi'nin Katarlı Başkanı Al-Khelaifi'ye işkence ve adam kaçırma soruşturması
﻿Messi'nin Katarlı Başkanı Al-Khelaifi'ye işkence ve adam kaçırma soruşturması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.