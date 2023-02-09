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Amerika’da yaşayan Ahıska Türkleri deprem yardımı için seferber oldu

ABD’nin Kentucky Eyaleti’nde yaşayan Ahıska Türkleri deprem bölgesine erzak ve giyecek yardımında bulunmak için seferber oldular

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 12:17
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Ahıska Türkleri depremzedeler için yardım topluyor

Amerika’da yaşayan Ahıska Türkleri deprem yardımı için seferber oldu
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Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinden sonra dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türkler de soydaşlarına yardım için seferber oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentucky eyaletinde yaşayan yaklaşık 20 bin Ahıska Türkü de belirlenen yardım alanlarında erzak ve giyecek toplamaya başladılar.

Başlatılan yardım kampanyasını duyan Ahıska Türkleri; battaniye, kışlık giyecek, bebek bezi ve giyecek gibi malzemeleri yardım merkezlerine götürmeye başladı. Toplanan yardımlar, depremden etkilenen bölgelere gönderilecek.

DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türkiye'de 10 ili etkileyen deprem sonrası başsağlığı mesajı yayımlayarak yardım seferberliği başlattıklarını belirtti.

Başkan Kassanov mesajında, “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem de acı kayıplarımız vardır. Bizler Ahıskalı Türkler olarak hem Türkiye'de faaliyet gösteren teşkilatlarımız hem de dünyanın 10 ülkesinde acil eylem planımızı Türkiye'ye yardım için harekete geçirdik. Teşkilatlarımızla Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milleti'nin yanındayız” ifadelerini kullandı.

ABD’DE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİ

Ahıska Türkleri, 15 Kasım 1944’te Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a zorunlu göçe tabi tutuldu. Özbekistan’daki Ahıskalılar, 1989 yılında patlak veren Fergana Olayları neticesinde ikinci bir sürgünle Kuzey Kafkasya’da Krasnodar Krayı’na iskân edildiler. Krasnodar’daki Ahıska Türkleri yaklaşık 15 yıl süren çile dolu yılların ardından ABD’nin göçmen statüsü vermesiyle Amerika’ya göç ettiler. ABD, 2004 yılında Krasnodar Bölgesi’nden 12 bin civarında Ahıska Türkü’ne vatandaşlık vererek onları ülkesine kabul etti.


 

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