ABD tarım dışı istihdamında güçlü artış

ABD eylül ayı tarım dışı istihdamı, piyasa beklentilerinin neredeyse iki katı çıktı. Piyasa beklentisi, 170 bindi, 336 bin olarak gerçekleşti. Kritik veri sonrası piyasalarda oynaklık arttı. Dolar endeksi yönünü yukarı çevirirken, küresel tahvil faizleri yükseldi

KAYNAK: Haber Merkezi
ABD tarım dışı istihdamında güçlü artış

ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre, kritik veri eylül ayında beklentileri aşarak 336 bin kişi olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi verinin 170 bin kişi olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

Uzmanlar belki de yılın en kritik tarım dışı istihdam verisinin açıklandığına dikkat çekerken, veri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına karar verirken baktığı en önemli verilerden biri olarak öne çıkıyor.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,8 seviyesinde kaldı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,7'ye gerileyeceği yönündeydi.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,21 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,15 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,3 artış olacağına işaret ediyordu.

PİYASALAR ANINDA TEPKİ VERDİ

ABD tarım dışı istihdamının beklentileri aşmasıyla beraber küresel piyasalarda oynaklık arttı. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 5,11 seviyesine, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,96'ya yükseldi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,75'ten 4,81'e çıktı.

ABD dolar endeksi veriyle beraber yönünü yukarı çevirirken, yüzde 0,37 artışla 106,72 seviyesinde bulunuyor.

Yatay bir bantta hareket eden altının ons fiyatı, 1819 dolardan 1811 dolara kadar geri çekilerek gün içi en düşük seviyesini gördü. Tarım dışı istihdam rakamlarının açıklanmasının ardından euro/dolar paritesi 1,0517'yi gördü.

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