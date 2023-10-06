Dolar kıpır kıpır yeni bir rekor daha geldi

Dolar yerinde durmuyor. Haftanın son iş gününe tüm zamanlarını rekorunu kırarak, girdi.

Dolar kıpır kıpır yeni bir rekor daha geldi

Dolar zıplaya zıplaya ilerliyor. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıkladığında 27,48 civarında olan dolar istikametinin 28 liraya doğru çevirdi.

Yeni haftaya da yeni rekorlarla başlayan dolar haftanın son işlem gününde Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdürüyor.

Haftanın son iş gününe 27,63 TL ile tüm zamanların rekorunu kıran doların ilerleyişi durdurulabilecek mi? Yoksa ekonomistlerin doların 30 liranın üzerine çıkacağı görüşleri doğru mı çıkacak? Bunu önümüzdeki haftalarda göreceğiz.

'EURO'DA DURUM NE ?

Euro haftanın son iş gününde biraz gerilese de 28 liranın üstünde işlem görüyor. Euro sabah saatlerinde 28,10 TL'den piyasalarda yerini aldı.

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