ABD ve AB'den NATO Karargahında Kosova-Sırbistan toplantısı

ABD ve AB, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yer alan NATO Karargahında bir araya geldi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Gabriel Escobar ve AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından NATO tarafından yapılan açıklamada, toplantıda son dönemde Kosova ve Batı Balkanlar’da yaşanan gelişmelerin ele alındığı aktarılarak, NATO müttefikleri ile Avrupa Birliği'nin özellikle Kosova'nın kuzeyinde son zamanlardaki gerilimleri yatıştırmak için yürüttüğü yoğun çabaların altı çizildi.

Açıklamada, NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) misyonu ve AB Kosova Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) Kosova genelinde hareket özgürlüğünün tamamen yeniden sağlanmasına yardımcı olduğu ve barikatların başarılı bir şekilde kaldırılmasında sağladığı kilit destek vurgulandı.



“KFOR tetikte olmaya devam ediyor”

Birleşmiş Milletler'in (BM) rolüne dikkat çekilen açıklamada, “KFOR tetikte olmaya devam ediyor ve Kosova'da yaşayan tüm toplulukların yararına olmak üzere BM görevini eksiksiz ve günlük olarak uygulamaya devam edecek kapasiteye ve personele sahip. Bu, Kosova'da güvenliğe ve bölge çapında istikrara katkıda bulunuyor. NATO ayrıca, bölge genelinde kalıcı barış ve güvenliğin inşa edilmesi için ana platform olarak, Belgrad ile Priştine arasındaki AB tarafından kolaylaştırılan diyaloğu ve Batı Balkanlar'ın Avrupa ve Avrupa-Atlantik entegrasyonunu ilerletmeyi amaçlayan tüm çabaları desteklemeye devam etmektedir’’ denildi. (İHA)