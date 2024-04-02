İsrail Gazze’de yardım kuruluşunu vurdu. Bir de utanmadan başsağlığı dilediler

Kaynak: AA
İsrail Gazze’de yardım kuruluşunu vurdu. Bir de utanmadan başsağlığı dilediler
İsrail güçleri, World Central Kitchen (WCK)-(Dünya Merkez Mutfağı) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunu vurdu. Saldırıda kuruluşun 7 çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail Gazze’de yardım kuruluşunu vurdu. Bir de utanmadan başsağlığı dilediler

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail güçlerinin Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil bir aracı hedef aldığı bilgisini geçti.

Saldırıda kuruluşun 7 çalışanı hayatını kaybetti.

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İsrail'in saldırısında bir Avustralyalı kadın, Birleşik Krallık ve Polonya uyruklu iki erkek ile kimliği tespit edilemeyen bir yabancı uyruklunun yanı sıra 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

WCK'den yapılan açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı” ifadelerine yer verildi.

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Saldırıyla ilgili açıklama yapan İsrail Ordusu ise, World Central Kitchen çalışanlarının “trajik ölümü” için taziyelerini sundukları belirtildi.

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