İsrail Gazze’de yardım kuruluşunu vurdu. Bir de utanmadan başsağlığı dilediler

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail güçlerinin Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil bir aracı hedef aldığı bilgisini geçti.

Saldırıda kuruluşun 7 çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırısında bir Avustralyalı kadın, Birleşik Krallık ve Polonya uyruklu iki erkek ile kimliği tespit edilemeyen bir yabancı uyruklunun yanı sıra 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

WCK'den yapılan açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla bir hedef olmamalı” ifadelerine yer verildi.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İsrail Ordusu ise, World Central Kitchen çalışanlarının “trajik ölümü” için taziyelerini sundukları belirtildi.