Polonya, İsrail’den özür bekliyor. Yardım kuruluşunda çalışan vatandaşları öldürülmüştü

Polonya Başbakanı Donald Tusk, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırı sonucu World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun çalışanlarından biri olan Polonyalı Damian Sobol'un öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Politiconun haberine göre, Tusk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrailli temsilcilerin Polonya halkının haklı duygularına saygı göstermek için Polonya'da olmalarını, açık ve doğrudan iletişim kurmalarını istediğini belirtti.

Tusk, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırı sonucu WCK çalışanlarından biri olan Polonyalı Damian Sobol'un öldürülmesi sebebiyle özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.