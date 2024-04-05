Biden’la görüşme sonrası İsrailli tugay komutanı görevden alındı. Yardım kuruluşu çalışanları öldürülmüştü

Halevi'nin bu adımı, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesinin ardından geldi.

Biden konuşmada, Netanyahu'ya Gazze'de insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söylemişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu WCK’nın 7 çalışanı hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan iki zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, “Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı" ifadeleri kullanılmıştı.