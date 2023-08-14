Abdalın dostluğu köy görününceye kadardır ne anlama geliyor?

‘Abdalın dostluğu köy görününceye kadardır’ atasözünün anlamı nedir. İşte cevabı…

Abdalın dostluğu köy görününceye kadardır ne anlama geliyor?

Geçmişte yaşanmış olumlu ya da olumsuz durumların sonucu olarak yüzlerce söz ve deyim atalarımızdan bize miras kalmıştır.

‘Abdalın dostluğu köy görününceye kadardır’ atasözü ise özellikle günümüz dünyasına çok uygun bir anlam taşımaktadır. Bu söz ile anlatılmak istenen şudur; çıkarı dolayısıyla yakınlık gösteren kimse, işini yürütecek başkalarını bulduğunda sizinle ilgisini keser.

‘Abdalın dostluğu köy görününceye kadardır’ sözü ne anlama gelir?

Çıkarcı, çıkarını elde ettiği sürece dost görünür.

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