ABD'de 2 bin 600'den fazla uçuş iptal edildi

ABD'de yaşanan fırtınalar nedeniyle 2 bin 600'den fazla uçuşun iptal edildiği açıklandı.

ABD'de 2 bin 600'den fazla uçuş iptal edildi

Editör: Osmancan Erok

FlightAware'den alınan verilere göre, Pazar günü ABD genelinde 2.600'den fazla uçuş iptal edildi ve 7.900'e yakın uçuş ertelendi.

Federal Havacılık İdaresi'ne göre, ülkenin Kuzeydoğusundaki havalimanları, gün boyunca süren fırtınalar ve gök gürültüleri nedeniyle uçuşa elverişsiz hale geldi.

New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı, 362 uçuşun iptal edilmesi ve 337 uçuşun gecikmesiyle süreçten en çok etkilenen yer olarak görüldü.

Kuzeydoğuda, Pazar sabahı şiddetli yağmur Virginia, Pensilvanya ve New Jersey'in bazı bölgelerinde ani sele neden olurken, 56 milyondan fazla insan sel gözetimi altında yer almıştı.

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