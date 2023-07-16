ABD'de deprem. Alaska açıklarını 7.4 vurdu

ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen depremin şiddeti 7.4 ölçülürken, sarsıntı, 9 kilometre derinlikte gerçekleşti ve karaya uzaklığının yaklaşık 110 kilometre olduğu açıklandı.

ABD'de deprem. Alaska açıklarını 7.4 vurdu

Yeryüzündeki en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden dünyanın en büyük fay hattı Pasifik Ateş Çemberi'nin kıyısında yer alan ABD Alaska'da, yerel saatle akşam 22.48'de bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre 7.4 büyüklüğünde olan sarsıntı, yerin 9 kilometre altında gerçekleşti.

Depremin merkez üssü, yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı Alaska Sand Point'e 107 kilometre uzaklıkta.

Alaska açıklarında geçtiğimiz yıllarda da büyüklüğü 7'yi aşkın bir dizi deprem kaydedilmişti.

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