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Bilim insanları ''Ölüm anında ne oluyor?'' sorusuna yanıt buldu

Bilim insanları, ölen bir insanının beynini mercek altına aldı. Beyin işlevlerinin ölüm anında rüya gören ya da meditasyon yapan bir insanla aynı şekilde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Ölmeden önce hayatınızın önemli olayları gözlerimizin önünden geçecek. 

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 17:16
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Ölüm anında ne oluyor sorusu yanıt buldu

Bilim insanları ''Ölüm anında ne oluyor?'' sorusuna yanıt buldu
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BBC'nin haberine göre bilim insanları, 87 yaşındaki bir epilepsi hastasının kalp krizi geçirmesinin ardından ölümünün gerçekleştiği sırada kayıtta olan Elektroensefalografi (EEG) sayesinde beyin hareketliliğini inceledi.

Bilim insanları, ölen bir insanın beyninin işlevlerinin "Rüya gören, geçmişi hatırlayan veya meditasyon yapan" bir insan beyniyle aynı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti.

87 yaşında hayatını kaybeden kişinin beyin aktivitelerinin 15 dakika boyunca devam ettiği ortaya konulurken, bu gelişmenin ölüm anında neler yaşandığına dair perde araladığı kaydedildi.

Araştırma ekibinden Dr. Ajmal Zemmar, kişinin ölümünden önce beynin, insan ömründeki önemli anları son kez hatırlayabileceğine işaret etti. Zemmar, beyin hareketliliğinin hayatın ne zaman sona erdiği ve organ bağışının zamanlamasına dair algıları değiştirebileceğine dikkati çekti.

Araştırmanın sonuçları, Yaşlanma Nörobiliminde Sınırlar dergisinde yayımlandı.

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