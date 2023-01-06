6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

ABD'de işsizlik oranı düştü

ABD'de tarım dışı istihdam Aralık 2022'de 223 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 17:16
Takip Et

ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi

ABD'de işsizlik oranı düştü
+
Aa
-

AA'nın haberine göre,ABD'de tarım dışı istihdam, beklentileri aşarak Aralık 2022’de 223 bin kişi artarken, işsizlik oranı da yüzde 3,6’dan 3,5'e indi.

ABD Çalışma Bakanlığı, geçen yılın aralık ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam aralıkta 223 bin kişi arttı.

Artış hızında önceki aya kıyasla yavaşlama görülmesine rağmen piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 200 bin kişi artması öngörülüyordu.

Aralık ayında istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, inşaat, eğlence ve konaklama ile sağlık hizmetleri oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin kasım ayı verisinde ise revizyona gidildi. Buna göre, kasımda tarım dışı istihdamdaki artış 263 binden 256 bine revize edildi

İŞSİZLİK ORANINDA AZALIŞ

ABD'de işsizlik oranı ise aralıkta 0,1 puan azalarak yüzde 3,5’e indi.

Ülkedeki işsiz sayısı da aralıkta 278 bin kişi azalarak 5 milyon 722 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,2 puan artışla yüzde 60,1'e yükseldi.

Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34,3 seviyesinde seyrederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 28,07 dolara çıktı.

Analistler, Fed'in geçen mart ayından beri 1980'lerden bu yana en hızlı faiz artırımını gerçekleştirmesine rağmen işgücü piyasasının güçlü kaldığını belirterek, istihdam artışındaki ivmenin yüksek faiz oranlarının tüketici harcamaları ve şirketlerin yatırımları üzerinde baskı oluşturduğundan, yıl ortasına kadar önemli ölçüde yavaşlayabileceğini belirtti.

Fed, politika faizini aralıkta 50 baz puan artışla 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
1
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
2
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
3
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
4
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
5
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
6
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
7
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
﻿Çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
﻿Çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
﻿Böyle vahşet olmaz! Paşa'yı kulübesinde diri diri yaktılar
﻿Böyle vahşet olmaz! Paşa'yı kulübesinde diri diri yaktılar
﻿Böyle vahşet olmaz! Paşa'yı kulübesinde diri diri yaktılar
﻿Gazinoda çatışma çıktı: Bir asker öldü
﻿Gazinoda çatışma çıktı: Bir asker öldü
﻿Gazinoda çatışma çıktı: Bir asker öldü
﻿Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.