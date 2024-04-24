ABD’de mortgage faizleri yükseldi

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 19 Nisan ile sona eren haftaya yönelik mortgage verilerini yayımladı.

Bu verilere göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya oranla yüzde 2,7 düştü.

Söz konusu dönemde konut satın almaya ilişkin başvurular yüzde 1, yeniden finansman başvuruları yüzde 6 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 7,13'ten yüzde 7,24'e yükseldi.

Aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,64'ten yüzde 6,75'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, 30 yıl vadeli konut kredisi faizinin Kasım 2023'ten bu tarafa en yüksek seviyeye yükseldiğini aktararak, mortgage oranlarının yükselmesinin başvuru faaliyetlerini kısıtladığını belirtti.