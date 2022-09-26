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ABD'de polis 20 yaşındaki bir kadını polis arabasına kelepçeleyip demiryoluna bıraktı

ABD, Colorado'da polis 20 yaşındaki genç bir kadını raylara park edilmiş devriye arabasında kelepçeli bir şekilde bıraktı. Yük treninin çarpması sonrası genç kadın ağır yaralanırken 9 kaburgası, kolu, ve dişleri kırıldı, başında, sırtında ve bacağında yaralar oluştu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 20:55
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ABD'de polis 20 yaşındaki bir kadını polis arabasına kelepçeleyip demiryoluna bıraktı

ABD'de polis 20 yaşındaki bir kadını polis arabasına kelepçeleyip demiryoluna bıraktı
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Olay 16 Eylül Cuma günü gerçekleşirken, gözaltı videoları yeni ortaya çıktı.

20 yaşındaki Yareni Rios-Gonzalez, Platteville Polis Departmanından bir memur tarafından, Fort Lupton, Colorado'da bir silahla ortalığa ateş ettiği şüphesiyle gözaltına alındı. Polis gözaltına aldığı genç kadını aracın arkasına yerleştirdi.

Polis, 20 yaşındaki genç kadını Denver yakınlarındaki Platteville'in kuzeyinde, US 85 ve County Road 38 yakınlarındaki tren yolu geçişinde park edip oradan uzaklaştı.

Polis memuru ve Fort Lupton Polis departmanından diğer iki polis, Rios-Gonzalez'in aracını ararken, bir tren içinde kelepçeli şekilde bağlanmış genç kadının bulunduğu devriye arabasına çarptı.

Ücretli izne çıktı

Platteville Polis Şefi Carl Dwyer'ın olaydan sorumlu polis memurunun adını veya çarpışmayla ilgili herhangi bir ek bilgiyi açıklamazken, söz konusu kişinin ücretli izne ayrıldığını paylaştığını bildirdi.

Polis 'aradığı silahı' bulamadı

Öte yandan kadının hakkındaki suçlamalarsa boş çıktı.

Polis kadını "gümüş renkli Toyota Tundra kamyonundaki bir kadının, trafikte meydana gelen kavgada silah çektiğini" yönündeki bir ihbarın üzerine gözaltına aldığını açıklarken gözaltına alınan 20 yaşındaki genç kadının olayla ilgisi olmadığı kısa sürede açığa çıktı. Polis ne Rios-Gonzalez'in üzerinde ne de 'aracında yaptığı aramada' herhangi bir silah bulabildi.

ABD Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), olayla ilgili bir soruşturma başlattı.

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