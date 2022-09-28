ABD'nin tehdidiyle kamu bankaları saf değiştirdi. Üç kamu bankası ödeme sisteminden çıktı

Amerika'nın tehdit etti, kamu bankaları MİR ödeme sisteminden çıktı. Bloomberg’ün üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası, Rusya’nın MİR kart sisteminden ayrılmaya karar verdi.

Yetkili, kuruluşların Rus ödeme sisteminden çıkma kararını Salı günü erken saatlerde aldığını ve kararın da henüz kamuya açıklanmadığını bildirdi. Habere göre, söz konusu gelişmeyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı yorum yapmaktan kaçındı.

Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta MİR’e alternatifleri görüşmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile yaptığı görüşme sonrasında geldi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi de, bu ayın başlarında finans kurumlarını MİR ile yeni anlaşmalara girmemeleri veya mevcut anlaşmaları genişletmemeleri konusunda uyardı.

Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilen MiR'e Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bankası, Denizbank ve Halkbank dahil olmuştu.

Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti.

MİR ÖDEME SİSTEMİ NEDİR

Alınan son dakika bilgisine göre, kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı.

Bloomberg’ün üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası, Rusya’nın MİR kart sisteminden ayrılmaya karar verdi.

Mir ödeme sistemi, Rusya Merkez Bankası'nın bir iştiraki olan Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi (NSPK) tarafından işletiliyor.

Bağımsız bir ödeme sistemi fikri Rusya'dan 2000 yılından itibaren kabul görüyordu. Mir ise Kırım'ın ilhakı üzerine Batı'nın Rusya'ya uyguladığı finansal yaptırımları aşmaya katkıda bulunması amacıyla 2014 yılında teknolojik geliştirmelerini tamamladı.

Mir logolu ilk banka kartı Aralık 2015'te Gazprombank tarafından basıldı. Ardından Rusya'da faal yerli ve yabancı bankalar Mir markalı kartları müşterilerine sundu.

Rusya'da gittikçe popüler hale gelen Mir, Temmuz 2021 itibarıyla Mir markalı 100 milyon adet kart basıldığını söylüyordu.

Mir banka kartları müşterilerinin ürün ve hizmet satın almak ATM'lerden para çekmek gibi finansal işlemleri yapabilmesini sağlıyor.

HANGİ ÜLKELERDE KULLANILIYOR

Mir markalı kartlar Türkiye'nin aralarında bulunduğu 11 ülke ve bölgede kabul ediliyordu. Diğer ülkeler arasında Vietnam, Güney Kore, Ermenistan, Özbekistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Güney Osetya ve Abhazya bulunuyor.