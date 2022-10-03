ABD'den Halkbank için flaş karar

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın “yabancı hükümetlere ait şirketlerin cezadan muaf tutulmasını” içeren başvurusunu görüşmeyi kabul etti.

ABD Anayasa Mahkemesi, Halkbank’ın kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve İran’ın ekonomik yaptırımlardan kaçınmasına yardım etme suçlamalarına karşı dokunulmaz başvurusuyla ilgili duruşma talebini kabul etti.

İran yaptırımlarını delme suçlamasıyla açılan davada Halkbank’a cezai dokunulmazlık için duruşma hakkı tanıdı.

BORSA TEPKİ VERDİ

ABD mahkemelerinde alınan bu karar üzerine Borsa İstanbul’da bankacılık hisselerinde yükseliş trendi başladı. Bankacılık işlemlerinde ortalama artış yüzde 9 civarında olurken, Halkbank ve Vakıfbank hisseleri ise yaklaşık yüzde 10’luk yükselişle tavan oldu.