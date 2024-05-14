ABD’de üretici fiyat endeksi yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, Nisan ayına dair ÜFE verilerini yayımladı.
Bu veriler kapsamında, ÜFE, Nisan’da bir önceki aya oranla yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,3 artması tarafındaydı. ÜFE, Mart’ta yüzde 0,2 artış göstermişti.
Üretici fiyatlarında yıllık bazda artış Nisan’da yüzde 2,2 artış kaydetti.
Piyasa beklentilerine paralel açıklanan üretici enflasyonunun Nisan’da yıllık bazda yüzde 2,2 olacağı tahmin ediliyordu. ÜFE, Mart’ta yıllık bazda yüzde 2,1 artış kaydetmişti.
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