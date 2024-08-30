ABD'de yeni skandal! Trump'tan askeri mezarlıkta seçim kampanyası

ABD'de kasım ayı yaklaşırken Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki seçim yarışı kızışmaya devam ediyor.

İki aday arasındaki fark kapanırken, Cumhuriyetçi parti adayı eski ABD Başkanı Trump yine tartışma yaratacak bir eylemle gündeme geldi.

YASALARI DİKKATE ALMADI

Trump, 3 yıl önce Afganistan'daki patlamada hayatını kaybeden 13 ABD askerinin mezarının bulunduğu Arlington şehrindeki askeri mezarlıktaki anma törenine katıldı.

Törenden önce Trump'ın ekibine askeri mezarlıkta yasalara göre kampanya faaliyetlerinin yasak olduğu ve sadece anma aktivitelerine izin verildiği iletildi. İddiaya göre Trump bu yasayı dinlemedi.

GÖREVLİLERLE TARTIŞTILAR

Afganistan'da ölen askerlerin mezarlarının bulunduğu kısma geçilirken basının ve kameraların buraya alınmayacağı açıklandı.

Ancak iddiaya göre Trump'ın ekibi mezarlık görevlileri ile tartıştı.

Görevlilerin uyarılarına karşın mezarlığa kameralar soktukları ve Trump ile çekim yaptıkları öne sürüldü.

ASKERLERİN YAKINLARINDAN TEPKİ

Mezarlıkta yakınları gömülü olan bazı kişiler de Trump'ı eleştirdi.

Babası Arlington'daki askeri mezarlıkta gömülü olan emekli general Paul Eaton, "Bu kadar iğrenç bir şey görmedim. Federal bir tesiste herhangi bir siyasi faaliyette bulunmak tamamen uygunsuzdur. Benim açımdan, askerlerimizin mezarlarının olduğu bir mezarlıkta herhangi bir çıkarcı faaliyette bulunmak ahlaksızlıktır" diye konuştu.

EKİPTEN SAVUNMA

Trump'ın kampanya ekibi ise iddialarla ilgili savunmada bulundu.

Kampanya sözcüsü Steve Cheung mezarlık görevlilerini suçlarken personelin haksız yere fiziksel temas başlattığını öne sürdü.

Ancak görüntülerin Cumhuriyetçi Parti'nin TikTok'taki kampanya hesabından yayınlanması tartışmaları kızıştırdı.

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