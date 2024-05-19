Derbinin VAR hakemi açıklandı. Tarihte bir ilk

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Derbinin VAR hakemi açıklandı. Tarihte bir ilk
Derbinin VAR hakemi Fabio Maresca oldu.

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Saat 19.00’da RAMS Park’ta oynanacak olan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

İTALYAN VAR

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etme ihtimalinin olduğu mücadelenin VAR hakemi de belli oldu.

Nefes kesecek maçın VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca olacak.

Bu karar ile birlikte ilk defa bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı bir hakem yer alacak.

FENERBAHÇE'NİN MAÇINI YÖNETMİŞTİ

İtalya Futbol Federasyonu'na bağlı olan Maresca daha önce Türkiye'nin Galler ile oynadığı ve 2-0 kazandığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu 4. hafta maçını, Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Twente maçını ve Trabzonspor'un 3-2 mağlup Ferencvaros maçlarını yönetmişti.

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