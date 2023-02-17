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ABD'den 60 tonu aşkın yardım malzemesi gönderiliyor

ABD'de Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin organizasyonunda depremzedeler için toplanan 60 tonu aşkın yardım malzemesini taşıyan ilk kargo uçağı, Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 19:31
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ABD'den 60 tonu aşkın yardım malzemesi gönderiliyor

ABD'den 60 tonu aşkın yardım malzemesi gönderiliyor
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İHA - Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünya çapında başlatılan yardım kampanyaları ABD'de de sürüyor.

Atlas Air, Türk Hava Yolları ve Boeing'in ortak iş birliğiyle 60 tondan fazla yardım taşıyan ilk kargo uçağı, Türkiye'ye doğru yola çıktı. Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplanan insani yardım, DVS ve Jet Aviation’nun desteğiyle Washington'daki Dulles Havalimanı'ndan Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'ne gönderildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden insani yardım gönderilmesi sürecinde görev alan Büyükelçi Yardımcısı Sinan Ertay, toplanan yardımın İncirlik Hava Üssü'nden doğal afet bölgesine dağıtılacağını söyleyerek, "Boeing bu uçağa yakıt sağlıyor, uçak Atlas Air'e ait ve paletleme işlemini Türk Hava Yolları gerçekleştirdi. Bu yardımlar arasında kışlık giysiler, çadırlar ve ilk aşamada hayatta kalmak için gerekli olan her şey yer alıyor. Yardım gelmeye devam ediyor. Daha önce olduğu gibi bu yardımları toplayıp Türk Hava Yolları ile göndermeye devam edeceğiz" dedi.

Türk-Amerikan Derneği Başkanı Sıtkı Kazancı ise derneğin depremzedeler için topladığı yardımın 200 bin dolara ulaştığını söyleyerek, "Hedefimiz 250 bin dolar yardım toplamak. Ayrıca deprem bölgesine yapılacak diğer yardım ürünlerinin toplanması ile de yakından ilgilenmekteyiz. Büyükelçilikte günlerdir gelen yardımları hazırlayıp gönüllülerimizle birlikte afet bölgesine gönderiyoruz. Allah'ın izniyle yaralarımızı birlikte saracağız" şeklinde konuştu.

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