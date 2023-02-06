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Mehmetçiğin enkazdan kurtardığı çocuğun ilk sözü: Annemi kurtarın

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep'te enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından kurtarıldığını duyurdu. Kurtarılan kızın "annemi kurtarın" yalvarışı anbean kaydedildi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 16:54
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Gaziantep'te enkazdan çıkarılan küçük kız 'annemi kurtarın' dedi

Mehmetçiğin enkazdan kurtardığı çocuğun ilk sözü: Annemi kurtarın
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MSB, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından sağ salim kurtarıldığını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Gaziantep Nurdağı'nda enkaz altında kalan bir yavrumuz, Mehmetçiklerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı."

"ANNEMİ DE KURTARIN"

Enkaz altından Türk askeri tarafından kurtarılan küçük kız çocuğu askerlere "annemi de kurtarın" diye seslendi. Askerler küçük kıza annesini de kurtaracağına dair söz verdi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

(Kaynak: İHA)

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