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Deprem gelin ve damadı düğün günlerinde yakaladı

Deprem gelin ve damadı düğün günlerinde yakaladı. Elif ve Halil İbrahim Aksoy çifti enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 18:26
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Gelin ve damadın acı sonu. Deprem onları düğün günlerinde yakaladı

Deprem gelin ve damadı düğün günlerinde yakaladı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde acı hikayeler de ortaya çıkmaya başladı. İskenderun'da ev tutan Elif ve Halil İbrahim Aksoy çiftinin, evlendikleri gün enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Köpekleri kurtardı 

Asrın felaketi olarak depremde enkaz kaldırma, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Geriye ise acı hikayeler kaldı. Kurulan çadır kentlerde kalan ailelerin ibretlik hikayeleri dikkat çekiyor. Depremden köpeklerinin kendilerini kurtardığı dile getiren Elif Belli, ”Yatıyorduk, bir tane köpeğimiz var onun sayesinde hayattayız, o bizi uyandırdı” dedi. Deprem anını anlatan Elif Belli, ”İlk başta sallantı hissettik. Sonradan bir titreşim geldi, duvarlardan ses çıkmaya başladı. Ürperdik korktuk. Herkes çığlık çığlığa bağırışlar. Ölenler, enkaz altında kalanlar. Bu sallantı bir buçuk dakika falan sürdü. Biz ilk defa gördük yaşadık. Ölenler için çok üzüldük. Allah mekanlarını cennet eylesin” diye konuştu. 

“Gelin-damat düğün gecesi öldü” 

3.5 aylık yeğeni Asel bebeğe, düğün günü vefat eden halasının ismini verdiklerini kaydeden Elif Belli, ”Depremin olduğu günün akşamı düğün oldu. Pazar günü Elif ile Halil İbrahim’in düğünüydü. Kendisi İskenderun’da ev tuttu. Normalde Antakyalılar. Kısmet, ‘Ecel geliyorum’ demez, orada vefat etti. Düğün günü İskenderun’da tutukları evde öldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne minnettarız. Bize ilk ulaşan onlar oldu. Onlar sayesinde biraz rahat ediyoruz. Haklarını helal etsinler bize ”dedi.

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