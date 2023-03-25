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Afrika'ya üst düzey ziyaret açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Afrika ülkeleri Gana, Tanzanya ve Zambiya ile kıtaya bu yıl ABD'den yapılan beşinci üst seviye ziyareti gerçekleştirecek.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 01:44
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ABD'den Afrika'ya üst düzey ziyaretler devam ediyor

Afrika'ya üst düzey ziyaret açıklaması
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(AA) ABD'li üst düzey iki yetkili, Harris'in Afrika ziyaretine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Harris'in 26 Mart-1 Nisan tarihlerinde Gana, Tanzanya ve Zambiya'yı ziyaret edeceğini bildiren yetkililer, söz konusu ziyaretin, aralık ayında düzenlenen ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nden bu yana kıtaya ABD tarafından yapılan beşinci üst düzey ziyaret olduğuna dikkati çekti.

Yetkililer, Harris'in Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan ve Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema ile bir araya geleceğini aktardı.

İLGİLİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞÜLECEK

ABD'nin, Afrika ülkelerini küresel zorluklar karşısında kritik ortaklar olarak gördüğüne işaret eden yetkililer, Harris'in bu ülkelerde özel ve kamu sektörü yatırım işbirliklerinin yanı sıra kadın girişimciler, gençler ve teknoloji konularında görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

Yetkililer, "Çin'in Afrika'daki ve dünyadaki bazı tutumları hakkında gerçek endişelerimiz olduğunu açıkça belirttik." diyerek, Çin'in bölgedeki nüfuzunun da Harris'in gündeminde olacağını ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Ukrayna'ya verilen destek ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların yanı sıra yetkililer, Harris'in, DEAŞ terör örgütünün bölgedeki faaliyetleri ve insan hakları meselelerini de ilgili yetkililerle görüşeceği bilgisini paylaştı.

ABD'den Hazine Bakanı Janet Yellen, BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Biden'ın eşi Jill Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ocak 2023'ten bu yana farklı Afrika ülkelerine resmi ziyaretler gerçekleştirmişti.

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