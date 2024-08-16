ABD'den Almanya'ya 5 milyar dolarlık Patriot füzesi satışı

Kaynak: AA
ABD'den Almanya'ya 5 milyar dolarlık Patriot füzesi satışı

ABD yönetimi, Almanya'ya 5 milyar dolarlık 600 Patriot füzesi ve ilgili ekipmanların satışını onayladı.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı olan Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı'nın (DSCA) Kongre'ye sunduğu rapora göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Almanya'ya yönelik bir silah satışını onaylandı. Satış kapsamında, Almanya'ya 5 milyar dolarlık 600 Patriot füzesi ve bu füzeler için gerekli olan ekipmanların sağlanması planlanıyor.

Satışın Avrupa'nın güvenlik ve istikrarına katkıda bulunacağı belirtildi. Almanya, ABD'den sonra Kiev'e en çok askeri yardım yapan ikinci ülke konumundadır. Ayrıca, DSCA tarafından yapılan başka bir duyuruya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı İtalya'ya 738 milyon dolar değerinde MQ-9 tipi silahlı insansız hava araçları ve bu araçlar için gerekli ekipmanların satışını onayladı. Her iki silah satışı da Kongre'ye bildirildikten sonra, 15 günlük süre içinde herhangi bir itiraz yapılmazsa, satış işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

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