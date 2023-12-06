ABD'den dikkat çeken hamle. Gemilere yönelik saldırılara karşı 'Deniz Görev Gücü' kuruyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası “Deniz Görev Gücü” kurulması için görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

KAYNAK: AA
ABD'den dikkat çeken hamle. Gemilere yönelik saldırılara karşı 'Deniz Görev Gücü' kuruyor

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi.

Ryder, ABD’nin ortakları ve müttefikleriyle Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına karşı bir Deniz Görev Gücü kurma konusunda görüşmelerde bulunduğunu belirterek, “Husilerin uluslararası sularda ticari gemilere yönelik saldırılarının uluslararası bir sorun olduğunun altını çizmek önemli.” dedi.

Söz konusu görev gücü konusunda bir çerçevenin oluşturulduğunu ve detayların daha sonra açıklanacağını söyleyen Ryder, bunun 38 istekli ülkeyi kapsayan bir koalisyon olacağını ve herhangi bir üye ülkeden belirli bir düzeyde katılım öngörülmeyeceğini aktardı.

Ryder, “Bölgedeki ortaklarımız ve müttefiklerimizle kesinlikle burada harekete geçmeyi düşünüyoruz.” diye konuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, önceki gün, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisini hedef aldıklarını duyurmuş, gemilerden birinin insansız hava aracıyla (İHA) diğerinin deniz füzesi ile vurulduğunu aktarmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada da, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'da televizyondaki konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini füze ve İHA ile hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

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