26 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

ABD ile Çin arasında kriz çıkaracak yasak

ABD, Huawei ile birlikte 5 Çinli teknoloji firmasının ülkede satışını ve "yeni iletişim ekipmanlarının" ithalatını yasakladı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 13:11
Takip Et

ABD'den flaş hamle Çin ile arasında kriz çıkaracak yasak kararı

ABD ile Çin arasında kriz çıkaracak yasak
+
Aa
-

AA'nın BBC’den aktardığı habere göre, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği yeni iletişim ekipmanlarının satışını ve ithalatını yasaklayan yeni kuralları oy birliğiyle kabul etti.

FCC'nin Başkanı Jessica Rosenworcel, yaptığı yazılı açıklamada, "yeni kuralların, halkı telekomünikasyon kapsamındaki ulusal güvenlik tehditlerinden korumak için devam eden eylemlerin önemli bir parçası olduğunu" kaydetti.

Rosenworcel, FCC'nin "güvenilmeyen iletişim ekipmanlarının ABD sınırları içinde kullanılmasına izin verilmemesini sağlayarak ulusal güvenliklerini korumaya kararlı" olduğunu ifade etti.

Ürünlerinin ithalatı ve ülkede satışı yasaklanan teknoloji şirketleri arasında Huawei'nin yanı sıra ZTE, Hikvision, Dahua ve Hytera de yer alıyor.

Çin'de devlete ait sivil ve askeri amaçlı gözetim ekipmanı üreticisi Hikvision şirketi ise yaptığı açıklamada, ürünlerinin ABD için herhangi bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını savundu.

Hikvision şirketinden yapılan açıklamada, "Karar, ABD ulusal güvenliğini korumak için hiçbir şey yapmayacak ancak ABD'deki küçük işletmeler, yerel yetkililer, okul bölgeleri ve bireysel tüketicilerin kendilerini, evlerini, işlerini ve mülklerini korumasını daha kötü ve daha pahalı hale getirmek için çok şey yapacak." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, söz konusu yasakların geriye dönük olmadığı ve listelenen firmaların daha önce ABD'de satışı onaylanmış ürünlerinin satışının devam edeceği ancak bu izinlerin de ilerleyen süreçlerde iptal edilebileceği belirtiliyor.

Eski Başkan Barack Obama döneminde, Çinli telekomünikasyon firmalarının ABD pazarına erişimini sınırlamak için benzer kararlar alınmış, bu tutum Donald Trump ve mevcut ABD Başkanı Joe Biden'in yönetiminde de devam etmişti.
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
1
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
2
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
3
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
4
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
5
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿Eskişehir'de suya zam
6
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
7
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿İstinye Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Düzce'de ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
﻿Düzce'de ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
﻿Düzce'de ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
﻿Çobanlar Taşımacılık personel alacak
﻿Çobanlar Taşımacılık personel alacak
﻿Çobanlar Taşımacılık personel alacak
﻿Profesör açıkladı. Korona dışında dört virüs daha dolaşımda
﻿Profesör açıkladı. Korona dışında dört virüs daha dolaşımda
﻿Profesör açıkladı. Korona dışında dört virüs daha dolaşımda
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.