ABD’den Gazze’ye havdan insani yardım

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim’den bu yana yaşanan savaş devam ederken, İsrail Hamas’ı bahane ederek, Filistin’de adeta soykırım yapıyor.

7 Ekim’den bu yana en 30 binden fazla Filistinli İsrail salsdırıları sonucu hayatını kaybederken, 70 binden fazla Filistinli ise yaralandı.

Hayatta kalanlar ise Gazze'nin tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım tırlarının İsrail tarafından engellemesi nedeniyle açlık ve kıtlıkla karşı karşıya. ABD Başkanı Joe Biden dün Beyaz Saray’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesi sırasında, “Önümüzdeki günlerde Gazze’ye havadan yardım yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

"SİVİLLERİN KRİTİK YARDIMLARA ERİŞİMİ SAĞLANDI"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bugün yapılan açıklamada, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile işbirliği yapılarak ABD ordusuna ait 3 adet C-130 kargo uçağının Gazze Şeridi’ne havadan yardım gerçekleştirildiği açıklandı. Açıklamada, yardımın bugün yerel saatle 15.00 ile 17.00 arasında yapıldığı duyuruldu. Gıda yardımlarının güvenli bir şekilde bırakıldığı iletilen açıklamada, “ABD C-130 nakliye uçakları Gazze kıyı şeridi boyunca 38 binden fazla yiyecek bırakarak sivillerin kritik yardımlara erişimini sağlamıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca, bölgeye yapılan havadan yardımın devamı için planlamaların yapıldığı vurgulanırken, “Havadan yapılan bu yardımlar, Gazze’ye daha fazla yardım ulaştırılması için sürdürülen çabaların bir parçasıdır” ifadeleri kullanıldı. Ürdün işbirliği ile gerçekleştirilen bu yardım, ABD’nin bölgeye yaptığı ilk havadan yardım oldu.