İliç soruşturmasında yeni gelişme Tutuklandılar

Kaynak: AA / İHA
İliç soruşturmasında yeni gelişme Tutuklandılar
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 9 kişinin toprak altında kaldığı toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, idari pozisyonda bulunan 2 mühendis tutuklandı.

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kayması felaketine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada iki kişinin tutuklandığı bilgisi geldi.

Süren soruşturma kapsamda maden ocağını işleten şirkette idareci pozisyonunda görevli mühendis İ.T. ve K.M.A. ifade vermeleri için adliyeye sevk edildi.

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Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.T. ve K.MA. hakkında tutuklama kararı verildi.

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İliç faciası sonrasında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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