ABD’den İsrail’e asker gönderecek mi. Açıklama geldi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail veya Gazze'ye asker gönderme planlarının olmadığını açıkladı.

KAYNAK: AA
ABD’den İsrail’e asker gönderecek mi. Açıklama geldi

CBS News'e konuşan Harris, İsrail'in "kendini savunma hakkı" olduğunu belirtti.

Harris, "Hamas ve Filistinlilerin aynı sayılmaması gerektiğini" vurgulayarak "Filistinliler, İsraillilerle aynı güvenliği, kararlılığı ve onuru hak ediyor." şeklinde konuştu.

İsrail-Filistin çatışmasında savaş kurallarına bağlı kalınması gerektiğine dikkati çeken Harris, Filistin’e insani yardım akışının devam etmesinin önemine işaret etti.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, "İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok." diyerek İran'a konuya dahil olmaması çağrısında bulundu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da bir gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

İlgili Haberler
ABD’den korkutan açıklama: Çatışmalar diğer bölgelere yayılabilir
ABD'de cadılar bayramı dehşeti: 6 ölü 50 yaralı
ABD'de cadılar bayramı dehşeti: 6 ölü 50 yaralı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Son Haberler
Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması Spor
Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması
Bahar Öztan sağlık durumunu açıkladı. Dördüncü kez kansere yakalanmıştı Magazin
Bahar Öztan sağlık durumunu açıkladı. Dördüncü kez kansere yakalanmıştı
‘Sazan sarmalı’ vurgunu kameraya böyle yansıdı. Deste deste paralar siyah poşette Yaşam
‘Sazan sarmalı’ vurgunu kameraya böyle yansıdı. Deste deste paralar siyah poşette
Ürdün'den ABD’ye Patriot talebi Gündem
Ürdün'den ABD’ye Patriot talebi
ABD'den Türkiye'ye Hamas tehdidi. Türker Ertürk açıkladı Dünya
ABD'den Türkiye'ye Hamas tehdidi. Türker Ertürk açıkladı
Bu faiz oranlarını gören cüzdanından kredi kartını çıkarmaz Ekonomi
Bu faiz oranlarını gören cüzdanından kredi kartını çıkarmaz
Fred'in sakatlığına Ömer Üründül'den flaş yorum Spor
Fred'in sakatlığına Ömer Üründül'den flaş yorum