ABD’den İsrail’e flaş uyarı. Biden yönetimi hazırlık yapıyor

ABD’nin İsrail’e olası kara operasyonunu ertelemesi için baskı yaptığı ve İran merkezli grupların bölgedeki ABD hedeflerine yönelik olası saldırılarına karşı hazırlık yaptığı aktarıldı.

ABD’den İsrail’e flaş uyarı. Biden yönetimi hazırlık yapıyor

New York Times’a konuşan bazı ABD’li yetkililer, Beyaz Saray’ın İsrail’in kara harekâtına başlamadan önce Hamas’ın elindeki rehinelerle ilgili müzakereler ve yardımların Gazze’ye girmesi için daha fazla zaman tanımasını istediğini söyledi.

Haberde Biden yönetiminin ayrıca savaş sürdükçe artacağına inandığı İran merkezli grupların bölgedeki ABD hedeflerine yönelik olası saldırılarına karşı hazırlığını arttırmak istediği aktarıldı.

Gazeteye konuşan iki yetkili bu mesajın İsrail’e, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile neredeyse her gün görüşen ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin aracılığıyla iletildiğini söyledi. Gallant’ın sözcüsü gazeteye verdiği demeçte haberi doğrulamadı.

Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden dün Başbakan Benjamin Netanyahu ile tekrar görüştü.

Ancak haberde, ABD’li yetkililerin kara harekâtının ertelenmeye devam etmesinin, İsrail’in ABD tarafından kontrol edildiğini uzun zamandır iddia eden İran ve müttefikleri tarafından ele geçirilebileceğinden endişe duydukları belirtiliyor.

Haberde ABD’nin İsrail’den kara harekatını ertelemesini talep etmediği, bunun yerine beklemesini tavsiye ettiği ve Washington’un 7 Ekim’deki ölümcül saldırının ardından İsrail’in Hamas terör örgütünü yok etme hedefini hala tam olarak desteklediği belirtiliyor.

KAPALI KAPILAR ARKASINDA BİLE DİKKATLİ KONUŞULUYOR

Haberde, ABD’li yetkililerin kapalı kapılar arkasında bile İsraillilere tavsiyelerini dikkatli bir şekilde yaptığı belirtildi.

New York Times’taki haberde, “Amerikalı yetkililer kapalı kapılar ardında bile İsraillilere tavsiyelerini dikkatli bir şekilde ifade ediyorlar. Yetkililer, Biden’ın geçen hafta Tel Aviv’e yaptığı ziyaret sırasında İsrail savaş kabinesi ile bir araya geldiğinde, Netanyahu’dan taleplerde bulunmaktan kaçındığını söyledi. Bunun yerine Biden, bir kara harekatı başlamadan önce cevaplanması gereken bir dizi soru sordu ve ABD’nin Irak’ı işgal etme ve Afganistan’da uzun ve ucu açık bir savaş yürütme yönündeki felaket kararlarını hatırlattı” denildi.

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