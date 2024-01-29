ABD’den misilleme. Üssüne düzenlenen saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün’ün Suriye sınırına yakın bölgesinde konumlanan Tower 22 adlı askeri üsse yönelik dron saldırısında 3 ABD askerinin öldüğünü, 25 ABD askerinin de yaralandığını açıklamıştı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

BIDEN: HESAP SORACAĞIZ

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen dron saldırısına ilişkin İran’ı hedef gösterdi. Biden, "Dün gece Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 3 ABD askeri öldürüldü ve çok sayıda kişi de yaralandı. Bu saldırıyla ilgili gerçekleri hala topluyor olsak da, bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın tüm sorumlulardan bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız" diye açıklama yaptı.

Bu saldırının "alçak bir saldırı" olduğunu vurgulayan Biden, saldırıda ölen askerleri vatansever diye tanımlayarak, “Hep birlikte ailelerine karşı taşıdığımız kutsal sorumluluğu yerine getireceğiz. Onların onuruna, şanına layık olmaya çalışacağız. Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz” dedi.

"ABD ORADA IŞİD'E KARŞI SAVAŞIYOR"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Austin, Ürdün’de saldırıda hedef olan ABD üssünün terör örgütü IŞİD'i kalıcı şekilde yenilgiye uğratmak maksadıyla bölgede bulunduğunu ifade ederek, “ABD ve Koalisyon güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırı karşısında öfke ve derin üzüntü duyuyorum” dedi.

Saldırılara karşılık verileceğini kaydeden Austin, “ABD güçlerine yönelik devam eden bu saldırılardan İran destekli milisler sorumludur ve biz de kendi seçtiğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz. Başkan ve ben ABD güçlerine yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğiz ve ABD'yi, birliklerimizi ve çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm adımları atacağız” dedi.

BAŞKAN YARDIMCISI HARRİS: İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN ALÇAKÇA SALDIRISI

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırına yakın bölgede Tower 22 adlı ABD üssüne gerçekleştirilen saldırı hakkında İran’ı sorumlu tuttu. Harris, “Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında İran destekli militan grupların alçakça saldırısı sonucu hayatını kaybeden 3 ABD'li askerin yasını tutuyoruz. Dualarımız onların sevdikleri ve yaralılarla birlikte” diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybeden askerleri tıpkı ABD Başkanı Biden'ın yaptığı gibi "vatansever" olarak adlandıran Harris, “Tüm ulusumuz bu savaşçıları, hizmetlerini ve nihai fedakarlıklarını sonsuza kadar onurlandıracaktır. Başkan Biden’ın da açıkça ifade ettiği üzere terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız” diye devam etti.

"MİSİLLEME YAPILMAMASI BİDEN'IN BAŞKOMUTAN OLMAYA LAYIK OLMAYAN BİR KORKAK OLDUĞUNU DOĞRULAYACAKTIR"

ABD’li Senatör Tom Cotton, Ürdün’deki ABD üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden’a İran'a misilleme çağrısında bulunarak, “Daha azı, Joe Biden'ın başkomutan olmaya layık olmayan bir korkak olduğunu doğrulayacaktır” dedi.

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarında ABD üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden’a İran’a misilleme çağrısında bulundu. Cotton, "Joe Biden, birliklerimize yönelik saldırılara göz yumarak, milyarlarca dolar rüşvet vererek, İran'ı yıllarca cesaretlendirdi. Askerlerimizi ortada bıraktı” dedi.

Söz konusu saldırılara verilecek tek yanıtın İran'ın hem İran'daki hem de Orta Doğu'daki terörist güçlerine karşı yıkıcı bir askeri misilleme olması gerektiğini vurgulayan Cotton, “Daha azı, Joe Biden'ın başkomutan olmaya layık olmayan bir korkak olduğunu doğrulayacaktır” dedi.