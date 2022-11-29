ABD'den PKK'lı katillere kan yardımı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Combined Special Ops Joint Task Force-Levant hesabından yapılan paylaşımda "Misyonumuzun bir parçası olarak Suriye'deki SDF ortaklarımıza 20 ünite kan ve plazma verildi." ifadelerine yer verildi. Aynı paylaşımda ABD'nin desteğinin süreceğinin altı çizildi ve "Bölgede istikrarı yeniden sağlamak için ortak çabayı sürdürmeye kararlıyız." ifadelerine yer verildi.







ABD'Lİ KOMUTAN YPG TÖRENİNDE

Hatırlanacağı üzere ABD Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Jeff Dennis de geçtiğimiz günlerde Suriye'de eğitim verdiği PKK/YPG teröristlerinin mezuniyet törenine katılmıştı. ABD'li komutan Sözde mezuniyet töreninde bir konuşma yapmış, “Başarınız ile gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz.” demişti. ABD'li komutan teröristlere başarılarının devamını dilemişti.

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