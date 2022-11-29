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ABD'den PKK'lı katillere kan yardımı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), silahlandırdığı Suriye’nin kuzeyinde silahlandırıp destek çıktığı YPG/PKK’ya kan ve plazma yardımı yaptı

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 12:17
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ABD'den PKK'lı terörist katillere kan yardımı

ABD'den PKK'lı katillere kan yardımı
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Combined Special Ops Joint Task Force-Levant  hesabından yapılan paylaşımda "Misyonumuzun bir parçası olarak Suriye'deki SDF ortaklarımıza 20 ünite kan ve plazma verildi." ifadelerine yer verildi. Aynı paylaşımda ABD'nin desteğinin süreceğinin altı çizildi ve "Bölgede istikrarı yeniden sağlamak için ortak çabayı sürdürmeye kararlıyız." ifadelerine yer verildi.



ABD'Lİ KOMUTAN YPG TÖRENİNDE
Hatırlanacağı üzere ABD Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Jeff Dennis de geçtiğimiz günlerde Suriye'de eğitim verdiği PKK/YPG teröristlerinin mezuniyet törenine katılmıştı. ABD'li komutan Sözde mezuniyet töreninde bir konuşma yapmış, “Başarınız ile gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz.” demişti. ABD'li komutan teröristlere başarılarının devamını dilemişti.

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1950
29.11.2022 13:17
Dostluk budur, dostum demek ile dost olunmuyor, Okey  
 
Vatan Sağolsun
29.11.2022 13:15
Balyoz vatana ihanet kumpsı Türk ordusunun çökertilmesi PKK nın yolunun açılarak, BARZANİSTAN VE SURİYE PKK koridoru oluşturulması için kurgulanmıştır. ABD ve uşaklarınca....  
 
İYİ BOZKURT
29.11.2022 12:55
KATİLDEN MÜTTEFİKTE OLMAZ, DOSTTA OLMAZ. YILLARCA NE AMERİKA, NE RUSYA, NE ÇİN. HER MİLLİYETÇİ TÜRKİYE İÇİN DİYENLER (BAŞBUĞ) İKTİDAR OLSAYDI AH. AHHHHH.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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