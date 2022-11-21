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Eğitim aşkıyla her gün 35 kilometre yol gidiyordu, halk düşmanı terör örgütü PKK/YPG canına kıydı

Halk düşmanı terör örgütü PKK/YPG, her gün eğitim aşkıyla 35 kilometre yol giden Ayşenur Alkan öğretmeni hayattan kopardı. Ayşenur Alkan, 22 yaşında gencecik bir sınıf öğretmeniydi...

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 17:52
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Türkiye Ayşenur Alkan öğretmene ağlıyor: Eğitim aşkıyla her gün 35 kilometre yol gidiyordu, halk düşmanı terör örgütü PKK/YPG canına kıydı

Eğitim aşkıyla her gün 35 kilometre yol gidiyordu, halk düşmanı terör örgütü PKK/YPG canına kıydı
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Türkiye Gaziantep’in Karkamış ilçesinde terör örgütü, insanlık düşmanı PKK/YPG’nin yaptığı saldırıyı konuşuyor. Roketli saldırı düzenleyen PKK 5 yaşındaki Hasan Karataş ile 22 yaşındaki sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan’ı şehit etti.


İlkokul 4. sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın babası Mustafa Alkan, AA’ya, kızını sabah saatlerinde aradığını ancak ulaşamadığını söyledi.



HER GÜN NİZİP’TEN KARKAMIŞ’A GİDİYORMUŞ
Kızının günlük olarak Nizip'teki evlerinden servisle Karkamış'a gidiş-geliş yaptığını anlatan acılı baba, "Sabah 9'dan beri arıyorum ama ulaşamıyorum. Günlük servisle gidip geliyordu. Bir şey söylemek istemiyorum, içim yanıyor. Allah kendilerini de yaksın. Allah kendilerinin bir türlü belasını versin." dedi.


Ayşenur öğretmenin her gün gittiği güzergah.

AMCASI: “OKULA YAKINKEN PATLAMA OLMUŞ”
Amca Mehmet Alkan ise yeğeninin okula giderken saldırıya uğrağını anlatarak, "Okula yakınken patlama olmuş. Teröristlere lanet olsun. Bu terör örgütlerini kuranlara, yönetenlere lanet olsun." dedi.



Ayşenur öğretmen, saldırının şiddetiyle öğretmen odasının camları kırılması sonucu şehit olurken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şehit öğretmenin her gün Nizip'ten geldiği bilgisini de aktardı.



HERKESİ AĞLATAN GÖRÜNTÜLER
Hain saldırı sonrasında şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan'ın okulundaki bir görüntü herkesi ağlattı. Öğrencilerin “mutluluk” yazan bir koreografi hazırladığı ortaya çıktı. Alkan'dan geriye öğrencileriyle birlikte okul bahçesinde oluştuğu bu çalışma kaldı… 

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