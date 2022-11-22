ABD'den Pençe-Kılıç Harekatı’ndan rahatsız oldu: Ortak hedefleri tehdit ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye ve Kuzey Irak'ta terör örgütlerine ait hedefleri imha etmek için hava harekatı başlatmıştı. TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında çok sayıda hedef imha edildi. MSB'den yapılan açıklamada, harekatın başarıyla devam ettiği duyurularak çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.

SALDIRILAR ORTAK HEDEFLERİ TEHDİT EDİYOR

ABD’den de Türkiye’nin hava operasyonu ve Karkamış’a düzenlenen roket saldırısıyla ilgili açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hafta sonu boyunca Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde hava saldırıları düzenlediğini ve Suriyeli Kürt güçlerin Türkiye'nin güneyine yeni saldırılar düzenlediğini gördük. Savunma Bakanlığı, Suriye'deki durumu istikrarsızlaştıran ya da Irak hükümetiyle koordine edilmemiş askeri eylemler yoluyla Irak'ın egemenliğini ihlal eden her türlü askeri eyleme karşı çıkmaya devam etmektedir" denildi.

Açıklamada ‘bu tür eylemlerin IŞİD’e karşı mücadeleyi sürdürmek ve örgütün bir daha asla dirilemeyeceğinden emin olmak gibi ortak hedefleri tehdit ettiği’ iddia edildi.



BÜYÜKELÇİLİK KINADI

ABD Büyükelçiliği'nden Gaziantep'te gerçekleşen roket saldırısı için taziye ve kınama mesajı geldi. Elçilikten yayımlanan resmi açıklamada, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.