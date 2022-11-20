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ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı

Türkiye’nin terör örgütleri ile mücadelesi sürerken ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis YPG’li teröristlerin sözde mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 06:07
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ABD’li komutan YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı

ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
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ABD, PKK terör örgütünün Suriye kolu olan YPG'ye desteklerini sürdürüyor.

Son olarak ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis, Suriye'deki eğitim verdiği YPG'li teröristlerin sözde mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşma yapan ABD'li komutan, teröristleri tebrik etti.

"BAŞARINIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Dennis konuşmasında, "Günaydın arkadaşlar, bugün bana konuşma fırsatı verdiğiniz için mutluyum Benim adım Jeff Dennis, Himo'daki ABD özel kuvvetleri komutanıyım. Başarınızla gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz. Sizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

ABD ÖZEL KUVVETLERİ EĞİTİYOR

Teröristlere eğitim Suriye'de bulunan ABD Özel Kuvvetleri tarafından veriliyor. Bomba imha, bomba yapımı, meskun mahal muhabere başta olmak üzere birçok eğitimlerden geçen YPG'li teröristler, Türkiye'ye yönelik saldırılarda da bulundu.

187 MİLYON DOLARLIK YARDIM

ABD yönetiminin 2023 yılı için Senato'ya 813 milyar dolarlık savunma bütçesinden 187 milyon doları IŞİD'le mücadele kapsamında PKK'nın Suriye'deki kolu olan YPG ile yürütülen faaliyetlere harcanacağını açıkladı. Her yıl bu bütçeyi arttıran ABD, Suriye'nin kuzeyindeki varlığını özel kuvvetler mensuplarıyla sürdürüyor.

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