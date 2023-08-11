ABD'den Polonya'ya patriot reddi

Editör: İsa Karaarslan

Polonya'nın ülkedeki üç Patriot sisteminin konuşlandırılmasını uzatma talebine yanıt olarak Alman yetkililer, uzatmayı sadece bu yılın sonuna kadar kabul etti ve gelecek yıl için herhangi bir taahhütte bulunmadı.

Bu batı medyasına göre Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği "kitlesel saldırının" ardından NATO'nun bu batı askeri ittifakının doğu kanadını güçlendirme çabalarının bir parçası olarak Ocak ayında Polonya'ya üç savunma sistemi teslim etmekle kalmadı, bu yılın başında sınırına 50 kilometre mesafede bulunan Polonya'nın "Zamos" kentine yaklaşık 300 Alman askerini de konuşlandırdı.

Financial Times'a göre , Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak geçen ay Alman mevkidaşı Boris Pistorius'tan bu kuvvetlerin konuşlandırılmasının Haziran ayına kadar uzatılmasını istedi ve Alman ordusuna ait Patriot sistemlerinin en azından bu yılın sonuna kadar Polonya'da kalmasını talep etti. Fakat Almanya bu yıldan sonra Patriot sistemlerinin konuşlandırılmasıyla ilgili herhangi bir söz veya taahhütte bulunmadı.

Almanya'nın, geçen yıl İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Polonyalılara verdiği zarar için 1,3 trilyon avroluk tazminat talep eden bir dava açma kararı da dahil olmak üzere, Polonya'nın sağcı hükümetinin Alman karşıtı duruşu karşısında böyle bir karar aldığı tahmin ediliyor.