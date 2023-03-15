Rusya Amerikan İHA'sını Karadeniz'de düşürdü. ABD'den sert tepki

Rusya Karadeniz üzerinde uçan ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını düşürdü. Amerika'dan tepki geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Karadeniz'de düşen insansız hava aracı (İHA) olayı ile ilgili konuşan Kirby, 'Rus uçakları tarafından bu tarz tacizlerin alışılmadık bir hadise olmadığını' iddia etti.



Kirby, diğer taraftan EUCOM'un iddiasını yineleyerek 'son müdahaleyi tehlikeli, profesyonellik dışı ve pervasızca" diye nitelerdi ve bunun, 'ABD İHA'larından birinin düşmesine neden olması bakımından emsalsiz' olduğunu söyledi.



Son haftalarda Rusya tarafından Karadeniz üzerindeki ABD İHA'larına tacizlerin olduğunu öne süren Kirby, son olaya ilişkin, 'Rusya'nın Karadeniz üzerinde ABD'nin İHA uçurmasını caydırmaya yönelik bir mesaj vermek istediyse bunun başarılı olmayacağı' yorumunda bulundu.





Kirby, "Uluslararası sular üzerindeki uluslararası hava sahasında uçmaya ve faaliyet göstermeye devam edeceğiz. Karadeniz hiçbir millete ait değildir. Dünyanın bu bölgesinde ulusal güvenlik çıkarlarımız için yapmamız gerekeni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ukrayna krizinden önce de Karadeniz üzerinde ABD İHA'larının uçtuğunu ancak kriz sonrasında son bir yılda sürekli olarak Karadeniz hava sahasında İHA uçurduklarını söyleyen Kirby, uluslararası hava sahasında uçmadan önce Rusları bilgilendirmeleri gibi bir zorunluluklarının olmadığını söyledi. Kirby, ABD Dışişleri Bakanlığının Rus mevkidaşlarıyla görüşeceğini ve bu "tehlikeli ve profesyonellik dışı" engelleme konusundaki endişelerini dile getireceklerini bildirdi.



ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), 2 Rus Su-27 jetinin ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracına Karadeniz'de çarptığını ve MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü iddia etmişti.



Rusya Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili ABD’nin MQ-9 insansız hava aracının Karadeniz üzerinde Rus savaş uçağıyla çarpışmadığını, gerçekleştirdiği sert manevra yüzünden düştüğünü belirtmişti.