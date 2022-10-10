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ABD Başkanı Biden'dan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırısıyla ilgili açıklama. Putin'in gayrimeşru savaşı gaddarca

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınayarak "Bu saldırılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna halkına yönelik gayrimeşru savaşının ne kadar gaddarca olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı...

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 22:01
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Biden'dan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırısıyla ilgili açıklama. Putin'in gayrimeşru savaşı gaddarca

ABD Başkanı Biden'dan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırısıyla ilgili açıklama. Putin'in gayrimeşru savaşı gaddarca
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ABD Başkanı Biden, yaptığı yazılı açıklamada, “ABD, Rusya’nın bugün Kiev dahil Ukrayna’nın birçok yerine yaptığı füze saldırılarını esefle kınamaktadır.” ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırılarda sivillerin yaralandığına, yaşamını kaybettiğine ve askeri olmayan hedeflerin yerle bir edildiğine işaret eden Biden, “Bu saldırılar, Putin’in Ukrayna halkına yönelik gayrimeşru savaşının ne kadar gaddarca olduğunu bir kez daha göstermiştir.” görüşünü paylaştı.

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Biden, saldırılarda yaşamını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralananlara da acil şifa dilerken Ukrayna’nın sonuna kadar yanında durma, Rusya’ya da yaptırım uygulama taahhüdünü bir kez daha yineledi.

Açıklamasının sonunda Biden, “Bir kez daha Rusya’yı, bu gereksiz savaşa bir an önce son vermeye ve askerlerini Ukrayna’dan çekmeye davet ediyoruz.” çağrısında bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın bu sabah Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 84 seyir füzesi ile 24 insansız hava aracı (İHA) kullandığını duyurmuştu. AA

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