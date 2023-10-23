ABD’den tüm dünyaya gözdağı

ABD, İsrail ile HAMAS arasında devam eden çatışmalara herhangi bir devletin ya da örgütün müdahil olması durumunda vurulacağını açıkladı.

ABD’den tüm dünyaya gözdağı

İsrail ile HAMAS arasındaki çatışmalar giderek şiddetini artırırken bütün dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda. Özellikle İran’ın savaşa müdahil olabileceği konuşulurken, ABD tarafından tüm dünyaya gözdağı verildi.

İran veya İran destekli güçlerin de İsrail’in kara harekatı başlatması durumunda savaşa müdahil olacağı iddia edilirken, ABD’den kritik bir açıklama geldi.

Bölgeye iki savaş gemisi gönderdikten sonra hava savunma sistemleri de nakledeceğini duyuran Pentagon, İsrail-Hamas savaşının genişletilmesi durumunda müdahil olacağını duyurdu.

ABC News’e konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail ile Hamas arasındaki savaşı ‘genişletmeye’ kalkışacak herhangi bir ‘örgüt veya ülkeye’ karşı askeri eylemde bulunmakta ‘tereddüt etmeyeceklerini’ söyledi.

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