Hamas liderinin oğlu 10 yıl İsrail ajanlığından sonra ABD’ye sığındı: "İsrail, Filistin'i Hamas'tan kurtararak iyilik yapıyor"

Hamas’ın 7 Ekim Cumartesi sabahı İsrail’e yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor.

İsrail, Gazze’yi yoğun şekilde bombalarken abluka altına aldığı kente karadan girmeyi planlıyor.

İsrail'in Hamas'ın baskınını bahane ederek Gazze'ye yönelik başlattığı sivil katliamda 13 gün geride kaldı.

Hamas'ın kurucularından Şeyh Hasan Yusuf'un oğlu olan ve 10 yıl İsrail lehine ajanlık yaptıktan sonra Hristiyan olup ABD’ye kaçan Musab Hasan Yusuf, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“İSRAİL İYİLİK YAPIYOR”

Fox News'e Musab Hasan Yusuf "Gazze'yi Hamas'tan kurtarmamız gerekiyor. İsrail, Gazze'yi Hamas'tan kurtararak Filistin halkına en büyük iyiliği yapıyor. İsrail, Hamas tünellerini gaza boğmalı." sözlerini sarf etti.

Musab Hasan Yusuf kimdir?

10 yıl boyunca Hamas'ın içinde İsrail istihbaratı için çalışan Yusuf, babası Şeyh Hasan Yusuf da dahil birçok Filistinlinin İsrail tarafından yakalanmasına ve hapsedilmesine yardım etti.

1999'da Hristiyan oldu ve 2007'de ABD'ye kaçtı.

ABD'deki siyasi sığınma talebi, 2010 yılında rutin bir özgeçmiş kontrolünün ardından kabul edildi.