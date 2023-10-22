İsrailli kadın ölen Filistinli bebek ve kadınlarla dalga geçti. İnsanlıktan nasibini almamış

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda her geçen gün siviller hayatını kaybederken, İsrailli bir sosyal medya fenomeni ölen Filistinli bebek ve kadınlarla dalga geçti.

İsrailli kadın ölen Filistinli bebek ve kadınlarla dalga geçti. İnsanlıktan nasibini almamış

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarda binlerce sivil hayatını kaybetti.

Gazze'de insanlık dramı sürerken, İsrailli bazı sosyal medya kullanıcıları ise yaşananlarla ilgili kan donduran paylaşımlar yapıyor ve dalga geçiyor.

ÖLEN BEBEKLERLE DALGA GEÇTİ

Son olarak paylaşılan videoda, İsrailli bir sosyal medya kullanıcısı, savaşta bebeğini kaybeden kadınlarla dalga geçti.

Ketçap ile alnına kan simgesi yapan kadın, ölen bebeklerle dalga geçerek ölü pozu verdi.

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