ABD'den Türk bankalarının da etkilenebileceği flaş Rusya yaptırımı

VOA Türkçe'nin haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün flaş bir karar imza attı. Biden ABD Maliye Bakanlığı'na Rusya'nın savunma sanayisini güçlendirmesini kolaylaştıran finans kuruluşlarını hedef alma yetkisi veren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Yaptırım yetkisi, Rusya’nı cephanesinin tükenmesini amaçlıyor. Kararnameyle Rusya yaptırımlarını delen ya da delinmesine dahil olan finans kuruluşlarına yaptırım geliyor.

Bu kararın ayrıca Rusya'dan ithal edilen elmas ve deniz ürünlerine yönelik mevcut kısıtlamaların da sıkılaştırılmasını sağlayacak.

Kararnameyle ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Janet Yellen, finansal kuruluşların bilmeyerek yaptırımları atlatma ve onlardan kaçınmanın kolaylaştırıcıları olmamak için her türlü çabayı göstermelerini beklediklerini söyledi.

Yellen, “Rusya'nın savaş mekanizmasına tedariki kolaylaştıran finans kuruluşlarına karşı kararlı ve etkili önlemler almak için bu yetkinin sağladığı yeni araçları kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

1 OCAK VE 1 MART’TAN İTİBAREN…

G7 ülkelerinin 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere Rus elmas ürünlerine doğrudan yasak getirilmesi kararı bekleniyor.

Karar kapsamında 1 Mart 2024 tarihinden itibaren Rus ürünü değerli taşlara kısıtlamalar getirileceği bildirildi.

TÜRKİYE'DEKİ BANKALAR DA ETKİLENEBİLİR

Öte yandan CNBC televizyonuna açıklamalar yapan ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo kararın, Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerdeki bankalar üzerindeki baskıyı artıracağını da söyledi.

TÜRK ŞİRKETLERE YAPTIRIM GELMİŞTİ

Ukrayna’ya saldıran Rusya’ya ABD yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımları deldiği ya da delinmesine yardım ettiği gerekçesiyle Türkiye’deki kişi ve şirketlere art arda yaptırım kararları açıklamıştı.

Geçen hafta Rusya, Türkiye, Çin ve BAE'den 250'yi aşkın kişi ve kuruluş yaptırım listesine alınmıştı. Yaptırımlar, Rusya'nın enerji ihracatı, savunma, bankacılık, madencilik ve metal endüstrilerini hedef almıştı.