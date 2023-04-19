ABD’den Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık askeri yardım paketi

ABD Ukrayna'ya, kendi envanterinden yapılacak 325 milyon dolarlık ek askeri yardım paketi açıkladı.

ABD’den Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık askeri yardım paketi

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, 325 milyon dolarlık askeri yardımın detayları duyuruldu.

Açıklamada, Biden yönetiminin Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna'ya 36'ncı kez ordu envanterlerinden silah sağladığı kaydedildi.

Pakette yer alan mühimmat ve ekipmanın detayları şu şekilde listelendi:

"HIMARS için ek cephane; 155mm ve 105mm top mermileri; TOW füzeleri; AT-4 anti-tank silah sistemleri; anti-tank mayınları; bariyer temizleme için yıkım mühimmatı; 9 milyondan fazla küçük silah mühimmatı; dört lojistik destek aracı; hassas hava mühimmatı; araç bakımı ve onarımını desteklemek için test ve teşhis ekipmanı; liman ve liman güvenliği ekipmanı; yedek parçalar ve diğer saha ekipmanları."

"PUTİN'İN UKRAYNA ZİYARETİ İŞLERİN İYİ GİTMEDİĞİNİN GÖSTERGESİ"

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, ABD'nin, Ukrayna'nın kendisini savunması için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin Ukrayna'da yasa dışı ilhak ettiği Donbass bölgesindeki ziyaretine ilişkin ise Jean-Pierre, "Putin'in ziyareti, Rusya için işlerin iyi gitmediğini bildiklerinin bir göstergesi gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Jean-Pierre, Putin'in, "ordusunun düşük performans sergilediğini ve savaştaki hedeflerine ulaşamadığını bildiği için" bu ziyaretle halkının desteğini almaya çalıştığını söyledi. (AA)

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